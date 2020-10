Beppe Marotta ha fatto il punto sul rinnovo di Lautaro Martinez, partito dalla panchina contro i tedeschi: "Sul rinnovo non c'è fretta, prima o poi affronteremo questo che senz'altro non è un problema – ha detto -. I rapporti sono ottimi. La scelta di schierare Sanchez al suo posto? Parliamo di una stagione anomala come quella che si è appena conclusa, c'è una compressione degli impegni e questo porta al fatto che l'allenatore giustamente pondera al meglio l'utilizzo dei giocatori, quindi è normale ci siano degli avvicendamenti"