La separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus sta per essere formalizzata anche dal punto di vista contrattuale. L’allenatore era stato esonerato lo scorso agosto in seguito alla vittoria in Champions League col Lione che però non riuscì a qualificare i bianconeri ai quarti di finale e in questi giorni è proceduta positivamente la trattativa col club per una risoluzione consensuale del contratto. La giornata di venerdì potrebbe essere quella decisiva per raggiungere un’intesa complessiva, per questo sono in programma nuovi contatti. Una volta risolto il contratto, Sarri sarà libero di accettare eventuali offerte, in Italia o all’estero.