La numero 10 sulle spalle dall’inizio di questa stagione e il desiderio di diventare un simbolo della Fiorentina, nel presente e anche nel futuro. "Certo. Ho sempre detto di essere legatissimo alla Fiorentina ed a Firenze e di dover davvero tanto al club. Con il presidente poi ho un rapporto speciale, lui ci è sempre vicino, è il nostro primo tifoso e mi piacerebbe regalargli belle soddisfazioni", parla così Gaetano Castrovilli nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Talento sempre più legato all’ambiente viola: "Se è vero che sto pensando di allungare il contratto fino al 2025 (quello attuale è in scadenza nel 2024, ndr)? A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l’opportunità, ne sarei sicuramente felice", ha proseguito Castrovilli. Protagonista di un avvio di campionato super, con 4 gol e 1 assist nelle prime cinque giornate di Serie A: "Sto lavorando tanto sotto questo punto di vista e mister Iachini mi sta aiutando molto. Ha sempre creduto in me e nelle mie potenzialità in fase offensiva. Ci stiamo lavorando sodo sin dal suo arrivo". A proposito di Iachini: "Meriterebbe più fiducia, fino ad ora penso che abbia fatto bene. Noi siamo tutti con lui. Ci sta aiutando a crescere. Gli incidenti di percorso possono capitare ma siamo sulla strada giusta".