L'allenatore del Napoli a pranzo a Castel Volturno con il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli per parlare del rinnovo del contratto: vicina l'intesa fino al 2023. Intesa in via di definizione anche sul capitolo clausole

Si avvicina sempre più il rinnovo del contratto di Rino Gattuso con il Napoli. Nel pomeriggio di sabato l'allenatore ha pranzato a Castel Volturno con il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli. La fiducia per arrivare al prolungamento del contratto di Gattuso, in scadenza a giugno 2021, è in crescita e le parti, che si sono venute incontro anche sull'annosa questione delle clausole che Gattuso non gradirebbe, sono molto vicine.