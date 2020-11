Il direttore generale viola alla Gazzetta dello Sport: "È stato Prandelli a volere la Fiorentina, le sue idee valorizzeranno i nostri attaccanti, ecco perché dico no a Milik o Piatek. Sarri o Spalletti? C'è solo Cesare. Vogliamo portare la squadra a un livello internazionale" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Ripartire dal passato per ritornare in alto: è questa la scelta della Fiorentina, che ha deciso di affidare la panchina della squadra a Cesare Prandelli dopo il difficile avvio di stagione con Iachini in panchina. "La verità è che è stato Prandelli a volere la Fiorentina. Nel nostro primo colloquio non ha chiesto tre anni di contratto e non mi ha detto che ci porterà subito in Europa. Abbiamo parlato di calcio, di rapporti, di allegria, di gruppo. Lui crede nella nostra società che premia la meritocrazia e nel valore dell'attuale squadra. Dopo questo confronto insieme a Pradè abbiamo detto ho detto a Rocco che era la persona giusta", racconta in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Joe Barone, direttore generale della Fiorentina.

"Prandelli valorizzerà i nostri attaccanti" approfondimento Cosa fanno oggi i Viola 2009/10 di Prandelli? "Le idee di Prandelli sono convinto che valorizzeranno i nostri tre attaccanti Vlahovic, Kouame e Cutrone. Il calcio di Cesare farà rendere ancora di più Ribery, che a volte brucia energie inutilmente, esalterà il rendimento di un Castrovilli che è partito alla grande e di Amrabat che era e resta un grande acquisto. E anche Callejon farà qualcosa di speciale con lui, così come Martinez Quarta che farà bene. Con Prandelli è vietato parlare di stagione conclusa", ha affermato Barone. Che rivolge una precisa richiesta al popolo viola: "Le voci su Sarri e Spalletti? Non esiste nessun altro tecnico. Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli. Di essere al suo fianco. Noi come società siamo con lui al 100%. Con Iachini abbiamo avuto un rapporto onesto e di massimo rispetto, ma nel calcio bisogna guardare i risultati. Dal punto di vista umano ci è dispiaciuto esonerare Beppe, ma non potevamo fare altrimenti. Si tratta di una decisione condivisa da tutti: Commisso, Pradè e me".