Sebbene abbia soltanto 24 anni, il Birmingham City sarà la nona maglia vestita in carriera da Halilovic. Partito dalla Dinamo Zagabria, il centrocampista croato è stato ben presto notato dal Barcellona, che ha deciso di acquistarlo a soli 18 anni, nel 2014. Dopo una prima stagione nella squadra B, nell'annata successiva non è riuscito ad imporsi in blaugrana e nel 205/16 è passato allo Sporting Gijon. Appena 6 presenze in Bundesliga nella stagione seguente con l'Amburgo, prima del ritorno in Liga con il Las Palmas, dove ha mostrato sprazzi di talento che hanno attirato il Milan. Nell'estate 2018 il club rossonero ha acquistato il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2021. Difficile, però, anche l'esperienza in Italia per Halilovic, che ha collezionato appena tre presenze in Europa League e non ha mai esordito in Serie A prima di essere ceduto in prestito allo Standard Liegi, in Belgio, nel gennaio 2019. Nella scorsa stagione un nuovo prestito, in Olanda, all'Heerenveen, poi il ritorno al Milan e la risoluzione anticipata del contratto con i rossoneri, arrivata soltanto poche settimane fa. Adesso la nuova avventura, la prima in Inghilterra: Halilovic riparte dal Birmingham City.