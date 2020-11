Un altro giovane nel mirino del Milan , sempre attento a seguire i talenti di tutto il mondo. Sulla lista della dirigenza rossonera c'è ora il nome di Melayro Bogarde , difensore centrale classe 2002 dell'Hoffenheim. Si tratta di un giovane molto interessante, l'olandese più giovane di sempre ad aver esordito in Bundesliga. Bogarde è in scadenza di contratto a giugno 2021, si tratta dunque di un'occasione di mercato molto interessante. E non solo il Milan, anche il Barcellona ha sondato questo talento olandese per valutare la possibilità di portarlo in Spagna. Rossoneri e blaugrana hanno chiesto informazioni, sia per provare a prenderlo a giugno a parametro zero ma anche per cercare di anticipare la concorrenza magari già a gennaio. Un nuovo profilo giovane e interessante per il mercato del Milan, insieme al Barcellona interessato a questo forte difensore classe 2002.

I numeri di Bogarde

leggi anche

Chi è Melayro Bogarde, olandese record in Bundesliga

Più giovane olandese ad aver mai esordito in Bundesliga, come detto. Melayro Bogarde è sceso per la prima volta in campo nel campionato tedesco lo scorso 30 maggio, alla 29^ giornata: titolare nella gara che l'Hoffenheim ha giocato in casa del Mainz, vincendo per 0-1. I suoi primi 45 minuti in Bundesliga, seguiti poi dai 5 giocati nella partita successiva pareggiata per 2-2 contro il Dusseldorf. Quest'anno ha esordito il 5 novembre in Europa League, nella gara vinta per 5-0 contro lo Slovan Liberec: titolare come centrale di sinistra nella difesa a tre, 90 minuti di buon livello per lui. Tre giorni dopo l'unica partita stagionale in Bundesliga, con 87 minuti giocati alla settima giornata contro il Wolfsburg, in una gara persa per 2-0 dall'Hoffenheim. In totale sono 3 le presenze collezionate in Bundesliga più una in Europa League.