Il centrocampista tedesco, in scadenza a fine stagione, pensa già al proprio futuro: "Sono in contatto con Mourinho e Ancelotti, la Premier mi piace ma non me ne andrò dalla Juventus a gennaio. Se non posso dare una mano in campo, lo farò fuori e in allenamento"

Non è ancora riuscito a scendere in campo in questa stagione, ma è stato grande protagonista nei successi della Juventus dal 2015 a oggi. E' appena iniziata la sesta stagione in bianconero per Sami Khedira, fuori però dai piani tecnici della società ed escluso sia dalla lista Champions che da quella per il campionato. Il contratto del centrocampista tedesco scadrà al termine della stagione in corso e per lui è già il momento di pensare al futuro, come ha raccontato in un'intervista alla Zdf: "La Premier League può essere un'opzione, sono un grande appassionato di quel campionato. Ho avuto dei confronti ultimamente con Ancelotti e Mourinho, dopo il tempo trascorso insieme al Real Madrid i contatti non si sono mai interrotti".