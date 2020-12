Nagelsmann: "Khedira farebbe comodo a molti club"

Sami Khedira non è mai stato utilizzato da Andrea Pirlo in questa stagione ed è in scadenza a giugno. Il suo futuro, quindi, sembra sempre più lontano dalla Juventus. E in Germania c'è chi pensa già alla possibilità di inserirlo nella propria rosa, come il Lipsia di Julian Nagelsmann: "Tutti i nomi disponibili per rinforzare la squadra devono essere attentamente valutati – ha dichiarato l'allenatore tedesco – E posso assicurare che lo facciamo sempre. Khedira è un top player, un ottimo giocatore per molti club europei vista la sua esperienza e la sua capacità di essere un leader per aver giocato in squadre forti come Real Madrid e Juventus. È brutto vederlo ai margini della rosa bianconera".