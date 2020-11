1/18

Sette categorie, tre per il calcio maschile e tre per il calcio femminile, oltre al premio per il gol più bello dell'anno, il famoso "Puskas Award". La Fifa ha reso noti i nomi dei candidati ai premi per il 2020: miglior allenatore (con la nostra Rita Guarino nella sezione calcio femminile), miglior portiere, miglior giocatore. I tre finalisti delle varie categorie saranno annunciati l'11 dicembre, mentre il 17 verranno proclamati i vincitori