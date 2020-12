Intervenuto a ESPN, il giocatore del Monza e suo ex compagno al Barça ha consigliato Leo sul futuro: "Dovrebbe andare al Napoli dopo la scadenza di contratto. Sarebbe incredibile se li chiamasse dicendo ‘Sto arrivando, mi piacerebbe onorare la 10 di Diego’. Vorrei essere nei suoi panni per farlo"

L’incredibile proposta di mercato arriva da Monza, ma non si tratta dell’ennesimo colpo della coppia Berlusconi-Galliani dopo l’arrivo di Mario Balotelli. Intervenuto a ESPN, chi ha detto la sua è Kevin-Prince Boateng: classe 1987, jolly offensivo dallo scorso settembre in forza ai brianzoli in Serie B, il "Boa" ha vestito maglie prestigiose in carriera e diviso il campo con giocatori eccezionali. Uno di questi è Lionel Messi, capitano e leader del Barcellona, suo compagno nel 2019 dal futuro tutto da scrivere complice il contratto in scadenza a giugno. Una vita in blaugrana per il 33enne Leo, ecco perché potrebbe cambiare destinazione nel nome del più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

Boateng: "Se Messi chiamasse il Napoli…" vedi anche La serata di Messi e CR7 riassunta in un'azione Scomparso lo scorso 25 novembre a 60 anni, Maradona resterà sempre una leggenda del Napoli. E se Messi seguisse le orme di un simbolo azzurro e argentino come El Diez? "Leo terminerà il suo contratto con il Barcellona - ha detto Boateng a ESPN -, sarebbe fantastico se chiamasse il Napoli dicendo 'Vengo? Non assegnano più la maglia numero 10, però mi piacerebbe onorare la casacca di Maradona giocando uno o due anni al Napoli, senza pensare a soldi o altro, solo cuore'. Sarebbe fantastico". Lo stesso Boateng ha immaginato lo scenario di Messi in città: "Sarebbe come un film, dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente lo mangerebbe vivo dalla gioia. Già soltanto la storia 'In onore di Maradona, verrò a giocare per il Napoli'. Che storia sarebbe per il mondo? Sarebbe un messaggio. Vorrei essere nei suoi panni. Chiamerei il presidente del Napoli e glielo direi".

