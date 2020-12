Il presidente della Juve sul futuro di Dybala: "Lo vediamo capitano di questa squadra, vuole arrivare tra i primi 5 al mondo e noi lo supportiamo. Oggi non è tra questi, ma lui lo sa. Ho sentito le sue parole d'amore, sentimento ricambiato. Ha già ricevuto un’offerta che lo pone tra i 20 più pagati in Europa, attendiamo serenamente una risposta"

Al Golden Boy 2020 è stato premiato anche Andrea Agnelli, nominato miglior presidente d'Europa. Il numero uno della Juventus, dopo la premiazione, ha parlato della società bianconera e del futuro di Paulo Dybala: "La notizia positiva è il ritorno al gol, ha avuto un periodo difficile dopo il coronavirus e ha avuto una lenta ripresa. Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve, è ricambiato. Vediamo ieri, oggi e domani un Paulo capitano di questa squadra. Già ora la fascia, spesso, ce l'ha al braccio. Ha già ricevuto un’offerta che lo pone tra i 20 più pagati in Europa ed è un'ottima base, quindi il suo amore è ricambiato sia sentimentalmente che con una forte riconoscenza. L'offerta sa di averla, aspettiamo serenamente una risposta. Ne aspettiamo anche una in campo, la sua ambizione è quella di arrivare tra i primi cinque al mondo, e vogliamo supportarlo. Lui oggi non lo è e questo lo sa", le parole di Andrea Agnelli.