Il ritorno alla Juventus non poteva essere migliore, per Alvaro Morata, protagonista di un grande inizio di stagione. 9 gol e 5 assist, nelle 14 gare giocate finora tra campionato e Champions League. Juanma Lopez, il suo agente, è convinto che questo binomio proseguirà anche in futuro. "È sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato soltanto lì - ha detto a gianlucadimarzio.com -. C'è stato un problema all'inizio perché l'Atletico Madrid voleva cederlo soltanto a titolo definitivo ma poi verso la fine del mercato con l'arrivo di Suarez si è sbloccata la cessione di Morata. Sia Pirlo che Paratici lo hanno chiamato più volte, in particolare Fabio ha inciso molto nel suo percorso professionale e ha premuto molto per portarlo in bianconero. A fine stagione sarà riscattato, ne sono sicuro". In passato, Morata sarebbe potuto tornare in Italia per altre vie: "L'avevano cercato anche Milan e Napoli. Nessun rimpianto per com'è andata all'Atletico, ora hanno Suarez che è uno dei migliori in circolazione e sono tutti contenti".