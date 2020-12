"Presto incontreremo l'agente di Dybala. No al Papu"

Il dirigente della Juve ha poi aggiunto: "A Dybala vogliamo bene perché è un ragazzo eccezionale che supporta i nostra colori, giocando sempre anche quando non è al meglio della condizione come nell’ultimo periodo quando per problemi intestinali non riusciva ad allenarsi con continuità. Prossimamente incontreremo il suo agente, come era già in programma ma per motivi anche legati al Covid non siamo riusciti a incontrarci di persona come era giusto fare essendo un argomento molto delicato e importante e per rispetto del giocatore”, ha proseguito Paratici. Che ha invece chiuso le porte in faccia alla possibilità di vedere Gomez dell’Atalanta alla Juve: "Papu Gomez idea di mercato? Assolutamente no, è un bravissimo giocatore ed è dell’Atalanta, ma noi siamo molto contenti dei nostri calciatori".