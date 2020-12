I due club lavorano ad un’intesa, ma c’è la volontà di concludere l’operazione. In passato hanno seguito lo stesso iter sia Castagne che Malinovskyi. La base dell’accordo è di circa 10 milioni per l’esterno danese

Procede positivamente la trattativa tra Atalanta e Genk per Joakim Maehle, esterno destro danese classe 1997. I due club sono vicini a trovare un'intesa sulla base dell'offerta da circa 10 milioni di euro avanzata dai nerazzurri per il giocatore. I bergamaschi da tempo seguono Maehle, lo avevano cercato anche la scorsa estate insieme al Marsiglia e ora finalmente l'operazione può concretizzarsi. Non una novità, tra queste due squadre, che negli anni precedenti hanno concluso gli arrivi in Italia di Castagne (oggi al Leicester) e Malinovskyi.