E' l'uomo degli ultimi minuti in casa Lazio, grande protagonista delle ultime stagioni biancocelesti. Felipe Caicedo è però stato molto vicino ad abbandonare l'Italia durante l'ultima sessione di calciomercato, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Lazio Igli Tare: "Alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e con il presidente per un'offerta in Qatar e così abbiamo comprato Muriqi, che sarebbe stato il suo sostituto. Poi per alcuni motivi questa proposta non si è concretizzata e noi siamo stati molto contenti di tenere il giocatore con noi".