Il matrimonio tra l'Inter e Christian Eriksen sembra al capolinea. A gennaio il 28enne danese con tutta probabilità lascerà il club nerazzurro e sia la società che il suo entourage si stanno muovendo per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Un orientamento confermato dalle recenti scelte di Antonio Conte, che lo ha tenuto in panchina contro Napoli e Spezia, e dalle ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Beppe Marotta. La Premier League, dove Eriksen ha già giocato per sei anni e mezzo con il Tottenham, sembra la destinazione più probabile per il centrocampista. Non ci sono trattative avviate ufficialmente ma dall'Inghilterra sussurrano di un interessamento dell'Arsenal, che proporrebbe uno scambio con il centrocampista Granit Xhaka.