L'allenatore del Liverpool ha fatto chiarezza dopo le dichiarazioni di Salah, che nei giorni scorsi non aveva escluso un suo possibile futuro al Real Madrid o al Barcellona: "Ha semplicemente risposto a una domanda. Non vedo motivi per i quali un giocatore dovrebbe voler andar via da Liverpool, anche se non abbiamo mai trattenuto nessuno controvoglia"

Caso Salah al Liverpool? Non è così secondo Jurgen Klopp, che ha minimizzato le recenti dichiarazioni dell'attaccante egiziano. L'ex Roma, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As la scorsa settimana, aveva infatti dichiarato di non escludere in futuro di poter giocare per club come Barcellona o Real Madrid e di esserci rimasto male per non essere stato nominato da Klopp come capitano in occasione dell'ultima gara della fase a gironi di Champions League contro il Midtyjlland. Allo stesso modo, però, Salah ha anche dichiarato di voler battere ogni record con la maglia dei Reds e di essersi posto l'obiettivo di conquistare nuovamente la Premier League e la Champions a Liverpool.

"L'unico motivo per lasciare Liverpool? Il meteo..." leggi anche Klopp: "2020 insegna, apprezziamo ciò che abbiamo" Nessun addio imminente di Salah, il cui contratto scadrà nel giugno 2023, dalla Premier League. Almeno secondo quanto ha dichiarato Jurgen Klopp alla vigilia del match di campionato contro il West Bromwich: "In questo momento l'unico motivo per lasciare Liverpool può essere il meteo. Siamo uno dei club più importanti a livello internazionale, paghiamo ottimi stipendi, abbiamo uno stadio eccezionale e tifosi sparsi in tutto il mondo. In più il nostro colore è il rosso, il più bello di tutti. Non possiamo costringere le persone a restare e non l'abbiamo mai fatto. Bisogna solo capire il momento giusto per apportare modifiche e se un giocatore volesse andare via, probabilmente non potremmo fare nulla per trattenerlo. Semplicemente non capirei il motivo per il quale qualcuno vorrebbe andarsene".