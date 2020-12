Radja Nainggolan è pronto a iniziare la sua terza avventura con la maglia del Cagliari. È la giornata delle visite mediche a Villa Stuart per il centrocampista belga prima della firma del suo nuovo contratto in rossoblù. Il giocatore, di proprietà dell’Inter, ha anche parlato brevemente di questo inizio stagione: “Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza”. E alla domanda se questa possa essere la volta buona per restare al Cagliari a titolo definitivo, Nainggolan ha risposto: “Sapete qual è la formula, no?”. Il trasferimento dal club nerazzurro infatti sarà in prestito secco per i prossimi sei mesi: è questo l’accordo trovato tra le due società. Per questo motivo, tornerà a fine stagione e poi si ridiscuterà il suo futuro.