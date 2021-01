"Non sarà più il calciomercato di prima". Parola di Beppe Marotta al microfono di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Crotone. L'amministratore delegato nerazzurro fa il punto sulle strategie che guideranno le trattative di gennaio: "Abbiamo delineato le linee guida, che non ci consentiranno di fare investimenti rilevanti. Il management punta a un equilibrio economico-finanziario. In questo momento di contrazione legato soprattutto ai mancati introiti causa Covid - precisa Marotta - tutte le società europee sono in queste condizioni, non solo l'Inter".