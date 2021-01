L'allenatore del club francese ammette l'interesse per il polacco in scadenza a giugno col Napoli: "Siamo interessati, ma la trattativa non è in fase avanzata. L'operazione è complicata, non possiamo investire molto"

L’Olympique Marsiglia porta allo scoperto l’interesse per Arkadiusz Milik e lo fa attraverso le parole di Villas-Boas, allenatore del club francese attualmente al quinto posto in classifica in Ligue 1. "È vero, siamo interessati a Milik ma non è la nostra unica opzione per questo mercato. In questo momento la trattativa non è in una fase avanzata tra noi e i suoi agenti, è solo un interesse. Abbiamo problemi e vogliamo intervenire sul mercato. Milik sarebbe forse la trattativa più complicata perché è un giocatore importante", ha affermato. Interesse reale e concreto quello dell’Olympique Marsiglia per Milik, da inizio stagione ai margini del progetto Napoli dopo il mancato rinnovo. Villas-Boas, però, non nasconde le difficoltà dell’operazione: "Vedremo cosa potrà fare il club in questa finestra di gennaio, parleremo con la società per le risorse economiche che si potranno investire. Conosciamo i limiti che abbiamo e la crisi che sta condizionando i club di tutto il mondo, non si può spendere troppo e non voglio chiedere troppo alla dirigenza", ha concluso.