Il giorno che dà ufficialmente il via al calciomercato di gennaio coincide con quello che segna l'inizio dell'avventura di Tiago Pinto alla Roma : il nuovo direttore sportivo giallorosso è infatti atterrato all'aeroporto di Fiumicino nella mattinata di lunedì 4 gennaio, i primi passi italiani per l'uomo che gestirà il mercato della Roma a partire da questa sessione invernale. L'ex dirigente del Benfica si è subito immerso nel lavoro da fare, incontrandosi con Dan e Ryan Friedkin (anche loro presenti a Roma), e al momento non è prevista per lui nessuna presentazione ufficiale. Sarà lo stesso Tiago Pinto a decidere nei prossimi giorni insieme alla società se rilasciare dichiarazioni alla stampa per l'inizio della sua esperienza romana.

Chi è Tiago Pinto

approfondimento

Mercato, cosa serve alle 20 squadre di Serie A

Lo scorso novembre, quando venne ufficialmente annunciato - con mandato operativo a partire da giorno 1 gennaio - dalla società giallorossa, Tiago Pinto si disse entusiasta della nuova avventura che adesso sta finalmente per iniziare: "Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club - le sue parole -. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo". In carriera, come direttore della divisione multisportiva del Benfica, Tiago Pinto ha già conquistato oltre 50 trofei tra calcio, basket, futsal, pallavolo, pallamano e hockey a rotelle, mentre in tre anni da direttore generale del club ha conquistato una Superliga portoghese nella stagione 2018/19 e due Supercoppe nazionali. Adesso la nuova, stimolante sfida con la Roma.