L'esterno brasiliano sta per tornare in Italia per iniziare la sua nuova esperienza al Sona, in Serie D. Mario Balotelli gli ha dedicato una storia su Instagram, ricordando la fantastica avventura vissuta insieme all'Inter

A quasi 5 anni dal suo addio alla Roma, Maicon Douglas Sisenado è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica in Italia. Lo farà al Sona, in Serie D, all'età di 39 anni. L'esterno brasiliano ha accettato la chiamata di questo piccolo club della provincia di Verona, dove giocherà insieme al figlio quindicenne che inizialmente farà parte della formazione juniores. Un ritorno in Italia che è stato celebrato anche da Mario Balotelli, che ha dedicato una storia su Instagram a Maicon. I due, infatti, sono stati compagni di squadra all'Inter, con cui hanno vinto tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Champions League, vivendo ovviamente la fantastica stagione del 'Triplete' con José Mourinho in panchina. Balotelli ha postato una loro foto con la maglia d'allenamento dell'Inter e l'hashtag #tb, throwback. Un ritorno al passato per Mario, nei giorni del ritorno in Italia di Maicon.