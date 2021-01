Roma su Celik, il Lille chiede almeno 15 milioni

Lo sbarco nella Capitale del nuovo direttore generale Tiago Pinto , l’uomo che tra le altre cose avrà anche il compito di portare avanti il calciomercato giallorosso. Trattative della Roma pronte dunque da ora in avanti a entrare nel vivo e tra le priorità di questo mercato di gennaio c’è l’arrivo di un nuovo terzino destro . A differenza delle piste (profili giovani e di prospettiva) sondate nelle scorse settimane, su tutte Bryan Reynolds dei Dallas FC, la Roma ha avviato i contatti per Zeki Celik, classe 1997 del Lille , avversario del Milan in questa Europa League.

Alternativa di valore ma costosa

Il nazionale turco viene valutato 15 milioni di euro e resta da capire se la Roma vorrà fare un investimento così importante in un ruolo dove c’è già Karsdorp che sta facendo molto bene. Celik sarebbe un’alternativa molto forte, ma anche costosa. Valutazioni in corso dunque da parte del club giallorosso, che ha comunque avviato i contatti sia con l’entourage del calciatore che con il Lille per capire costi e fattibilità dell’operazione. Celik che fino a questo momento ha disputato 13 partite in campionato (1 gol e 2 assist) e due in Europa League, dove è stato rallentato da un infortunio alla caviglia.