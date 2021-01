Le prime parole di Maicon

IL RITORNO

Il Sona annuncia Maicon: "Arriverà in Italia il 7"

Ad attendere Maicon anche alcuni cronisti, ai quali l'ex terzino dell'Inter ha rilasciato poche dichiarazioni: "Sono felice di essere tornato in Italia con mio figlio e sono carico per questa nuova avventura da giocatore", le sue prime parole. Soddisfatto anche il ds dei veneti, Claudio Ferrarese: "Sono orgoglioso, non credo possa nuovamente capitare di prendere un giocatore del genere. Ringrazio la società". Quella al Sona, per il brasiliano, è solo l'ultima tappa di una grandissima carriera. Dopo essersi messo in mostra con il Cruzeiro, il classe '81 è arrivato in Europa nel 2004 con il Monaco. Dopo due anni nel Principato il trasferimento all'Inter, club con il quale, oltre a diventare uno degli eroi del Triplete del 2010, in sei stagioni ha vinto tutto: 4 scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 2 edizioni della Coppa Italia e 3 della Supercoppa italiana. Alla fine dell'avventura nerazzurra una breve e poco fortunata parentesi in Premier League, al Manchester City, prima del ritorno in Serie A nel 2013 con la Roma. Dopo tre annate in giallorosso, il rientro in Brasile: Avai, Criciuma e Vila Nova le sue ultime tre squadre. Adesso il Sona, il terzo club italiano e la nuova stimolante sfida di una carriera straordinaria.