Sfumato Konè, il Milan ha dato il via a un piano alternativo per arrivare a un nuovo centrocampista: contatti in corso con l'entourage di Meité, che il Torino ha deciso di cedere in prestito. Sul calciatore è forte l'interessamento anche da parte del Verona

Sfumato l'obiettivo Konè, ormai in dirittura d'arrivo con il Borussia Monchengladbach, il Milan continua la sua ricerca di un nuovo centrocampista in questo mercato di gennaio: la dirigenza rossonera ha dato così il via ad alcune idee alternative e una di queste porta al nome di Souhalio Meité . Il Milan ha avuto in queste ore dei primi contatti con il suo entourage, per capire le condizioni proposte e la reale fattibilità di aprire una vera e propria trattativa per un calciatore che il Torino ha deciso di cedere in prestito.

Meité in prestito, da battere la concorrenza del Verona

leggi anche

Ibra lavora in gruppo, ma col Toro non ci sarà

La formula con la quale i rossoneri potrebbero prendere Meité è proprio quella di un trasferimento per i prossimi sei mesi, a differenza di quanto sarebbe stato per Konè, centrocampista del Tolosa classe 2001 che avrebbe rappresentato un investimento importante per il presente, ma anche per il futuro. Meitè nelle idee del Milan può essere la soluzione giusta in questo periodo di emergenza nel reparto in mezzo al campo. I rossoneri dovranno però prima battere la concorrenza del Verona, anch'esso molto interessato al calciatore. Le parti si potranno comunque riaggiornare nella giornata di sabato, visto che Milan e Torino si sfideranno in campo alle ore 20.45, nella gara valida per la 17^giornata di Serie A.