Kevin Strootman è a un passo dal Genoa . L'ex centrocampista della Roma , oggi all' Olympique Marsiglia , ha dato il suo sì alll'accordo con il club ligure. L'operazione è ai dettagli e si concluderà in prestito secco , con impegno a valutare una possibile permanenza in rossoblù a fine stagione. Il giocatore olandese classe 1990, 131 partite e 13 reti in tutte le competizioni con la Roma dal 2013 al 2018, in un quinquennio caratterizzato anche da due gravi infortuni al ginocchio, potrebbe essere in città già all'inizio della prossima settimana . In questa stagione Strootman ha messo insieme con la maglia del Marsiglia 13 presenze tra Ligue 1 e Champions League, partendo però una sola volta da titolare.

Si aspetta anche la risposta di Papastathopoulos

approfondimento

Shomurodov, 6 1 affare alla Piatek?

L'asse Preziosi-Marroccu sta lavorando per rinforzare la squadra di Ballardini e vuole portare in rossoblù nomi importanti per la salvezza. A questo proposito si attende la risposta definitiva di Sokratis Papastathopoulos. Il difensore greco classe 1988, che ha vestito la maglia del Grifone dal 2008 al 2010 prima di trasferirsi al Milan, potrebbe infatti tornare in rossoblù a oltre 10 anni di distanza dall'ultima volta. In scadenza di contratto con l'Arsenal nel giugno 2021 e finito ai margini dei Gunners, Sokratis ha già dato un ok di massima per un suo ritorno al Genoa, che ha proposto al giocatore due anni e mezzo di contratto e un possibile futuro da capitano. Sul giocatore si è mosso anche il Fenerbahce ma Papastathopoulos ha chiarito che, anche in caso di offerta importante da parte dei turchi, l'ultima parola sarà del club rossoblù, che avrà dunque l'opportunità di pareggiare l'eventuale proposta ricevuta dal giocatore.