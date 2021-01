" Spero che calciatori come Modric, Sergio Ramos e Lucas Vazquez risolvano il prima possibile la propria situazione contrattuale con il club". L'auspicio è firmato Zinedine Zidane . L'allenatore del Real Madrid ha parlato dei tre calciatori in scadenza di contratto alla vigilia della trasferta di sabato sera a Pamplona contro l'Osasuna, dove l'allenatore francese siederà in panchina dopo ore non semplici: Zidane non aveva infatti preso parte all'allenamento del giovedì dopo aver ricevuto la notizia della positività di una persona a lui vicina, ma un test molecolare ne ha rilevato la sua negatività al Covid-19.

Rinnovi Real, il punto

"Non voglio che lascino il Real - ha aggiunto l'allenatore francese - però si sa come funziona nel calcio: può succedere di tutto. Sergio adesso è qua e domani abbiamo una partita importante". Il contratto dei tre va in scadenza a giugno e se Modric - a Madrid dal 2012 - va verso l'ok al prolungamento per una stagione del suo legame con il Real, Sergio Ramos non sembra disposto ad accettare la nuova strategia del club madrileno, intenzionato a rinnovare di stagione in stagione il contratto dei calciatori più in là con gli anni anche a causa del nuovo panorama economico in cui si muovono le società e il calcio nell'emergenza Covid. Se fino all'alba del 2021 sembrava che il dialogo tra Sergio Ramos e il club stesse proseguendo serenamente, ora il quadro sembra essere cambiato. Sulla stessa linea di Ramos è invece, secondo Marca, Lucas Vazquez. Anche l'esterno classe 1991 ha rifiutato la proposta del club ed è al momento libero di prendere in considerazione nuove offerte, valide dall'1 luglio in poi.