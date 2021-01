Roma, occhi su Montiel: ma c'è il Lione

In Argentina danno l'affare ormai per quasi chiuso, in realtà però la Roma non è così vicina a Gonzalo Montiel come scrivono in Sudamerica. I giallorossi osservano con attenzione e sono interessati al terzino destro argentino classe 1997 del River Plate, che però piace molto anche ai francesi del Lione, squadra che ha mosso i passi più concreti per provare ad arrivare a lui. La Roma, dunque, nel caso in cui decidesse di provare l’affondo per regalare il calciatore a Fonseca – i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo rinforzo in quel ruolo – dovrebbe 'battagliare' con il Lione, che al momento è avanti sull'argentino.