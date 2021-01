Marino: "Colpi mercato? Ritorni Caldara e Pasalic"

È iniziato il mercato di gennaio, con l'Atalanta che ha già fatto esordire il suo primo acquisto Maehle, in campo per 25 minuti nella partita vinta contro il Parma per 3-0. I nerazzurri dovrebbero fare ancora qualche altro movimento, sia in entrata che in uscita. Ma, per il momento, Umberto Marino frena: "Posso dire che i nostri prossimi acquisti saranno i rientri dagli infortuni – le parole del direttore generale dell'Atalanta a Sky Sport - Pasalic è atteso in campo a fine gennaio, così come Caldara, sono due pedine fondamentali per noi e li aspettiamo. Abbiamo operato preventivamente su Maehle, che ha già esordito e si sta inserendo bene negli schemi di Gasperini".