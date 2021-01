Il dirigente blucerchiato torna a parlare di Quagliarella: "Non penso a un suo futuro lontano da noi. Il rinnovo? Ha un patto col presidente Ferrero". Poi conferma la trattativa per il terzino Sy: "È un giovane, speriamo di chiudere" Condividi:

Una nuova panchina contro lo Spezia e le lusinghe dal mercato che sicuramente non mancano, Juventus in primis, ma nel futuro di Fabio Quagliarella ci sarà ancora la Sampdoria. O almeno così afferma Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: "Per quanto fatto alla Sampdoria è un giocatore per il quale non c’è nemmeno bisogno di parlare, soprattutto negli ultimi anni. Io ho sempre detto che lui illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro di Quagliarella lontano dalla Sampdoria. Rinnovo? Fabio ha un patto con Ferrero".

"Sanasi Sy? Trattiamo, speriamo di chiudere" approfondimento Quagliarella: "Samp, legame più forte di tutto" Sampdoria che intanto si muove sul reparto offensivo con l’arrivo di Torregrossa: "È un ottimo giocatore, l'avevamo inseguito nella sessione precedente di calciomercato ma non eravamo riusciti ad acquistarlo, mentre ora invece abbiamo colto l’occasione. Ha caratteristiche differenti da Quagliarella, il nostro obiettivo è mettere in difficoltà Ranieri, ogni allenatore vuole sempre avere tanti attaccanti bravi”. Presente e futuro, perché la Samp ha messo gli occhi su Sanasi Sy, terzino sinistro classe 1999 dell’Amiens: "Stiamo facendo una trattativa per questo ragazzo, speriamo vada in porto. Si tratta di un ragazzo giovane, cerchiamo di costruire qualcosa anche a livello di patrimonio. Caratteristiche? Bravo tecnicamente, molto veloce e dinamico, deve lavorare sulla fase difensiva. Ma siamo solo all’inizio di una trattativa", ha confermato Osti.