La Fiorentina su Conti, può arrivare in prestito

La Fiorentina è una delle protagoniste di questi primi giorni di mercato. Lo è in uscita, dove Lirola è indirizzato al Marsiglia e Kouamé ha diverse richieste, e può diventarlo anche in entrata. In tal senso, infatti, il club viola ha in programma per martedì un incontro con l'agente di Andrea Conti. Si discuterà della possibile formula del trasferimento, che probabilmente sarà un prestito con obbligo di riscatto nel 2022 per circa 7 milioni di euro. Al momento, Fiorentina e Milan non hanno avuto contatti per discuterne ma sia i rossoneri che il giocatore hanno dato il proprio consenso alla cessione. Nell'incontro con il procuratore di Conti si cercherà, dunque, di gettare le prime basi per la trattativa.