Torregrossa: "Samp club della mia consacrazione"

Ernesto Torregrossa è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 1992 dal Brescia: prestito con obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni più 1 di bonus. Queste le sue prima parole dopo la firma: "Mi avevano cercato anche in estate, sono contento di essere arrivato anche se con qualche mese di ritardo – ha dichiarato ai canali ufficiali della Sampdoria - Per me è un'emozione grandissima arrivare in questa società storica. E' stato il presidente in persona a trattare con Cellino, sono felice che sia riuscito a portarmi qui. Non era facile perché Cellino è molto affezionato a me. La maglia numero 9 è importante, chi la indossa ha delle responsabilità e io voglio assumermele, sono orgoglioso. Spero che la Sampdoria sia il club della mia consacrazione. Ringrazio Brescia per quello che mi ha dato, ma avevo bisogno di fare uno step in più e penso che questo sia il posto giusto".