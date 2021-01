Sedicesimo posto in classifica a due punti dalla zona retrocessione, il Cagliari cerca rinforzi sul mercato. E nonostante l’arrivo di Nainggolan, il club sardo (che deve fare i conti con l’infortunio di Rog, operato al crociato) ha praticamente chiuso anche per un altro colpo a centrocampo: si tratta di Alfred Duncan della Fiorentina. L’accordo è stato raggiunto e tra le parti mancano solamente gli ultimi dettagli, che saranno limati nella giornata di giovedì. Venerdì, invece, Duncan potrà già sostenere le visite mediche in Sardegna. Il centrocampista era in uscita dalla Fiorentina e su di lui c’erano anche Parma, Torino e Verona, ma la scelta del giocatore è stata decisiva: vuole tornare a lavorare con Di Francesco, che lo ha già allenato con successo al Sassuolo. Duncan ha spinto per partire, con l’obiettivo di non perdere tempo per farsi conoscere dai compagni ed entrare subito nel gioco del Cagliari.