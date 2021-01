2/11 ©Ansa

MANCHESTER CITY (Inghilterra) - In rigoroso ordine d’inserimento nel CFG non possiamo che iniziare dai Citizens, d’altronde nel 2008 lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan creò una società d’investimento (Abu Dhabi United Group) per rilevare il club inglese. Oggi la carica di amministratore delegato vede Khaldoon Khalifa Al Mubarak, a sua volta legato al City Football Group. Da ricordare come in 12 anni il Manchester City abbia vinto 14 titoli e sia una delle potenze del calcio mondiale