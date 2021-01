Milan alla ricerca di un vice Ibrahimovic, ma senza fretta: per questo motivo la trattativa per Mario Mandzukic, attaccante ex Juventus al momento svincolato, sta vivendo un momento di stand-by. Le priorità della dirigenza rossonera negli ultimi sono state infatti altre, come l'arrivo di un nuovo centrocampista (ufficiale il prestito dal Torino di Meitè) e l'ingresso di un altro difensore da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli. L'interessamento da parte del Milan per Mandzukic rimane, ma al momento non c'è l'intenzione da parte dei dirigenti rossoneri di chiudere la trattativa in tempi brevissimi.