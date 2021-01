Nuovi contatti nelle ultime ore tra i due club, che hanno trovato l'accordo sulla base di un indennizzo di 100mila euro: questo nonostante il calciatore avesse il contratto in scadenza al termine della stagione, ma la Samp ha voluto chiudere subito e lunedì il calciatore potrebbe essere già a Genova per le visite mediche

Da una parte il campo, con la sfida contro l'Udinese per mantenere la propria posizione nelle zone centrali della classifica, dall'altra il calciomercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. In quest'ottica, la Sampdoria è ormai a un passo dall'acquisto di Sanasi Sy. Il terzino sinistro classe 1999 è sempre più vicino all'arrivo in blucerchiato a titolo definitivo dall'Amiens.