Passi in avanti nella trattativa per portare Mario Mandzukic al Milan. Nelle scorse ore sono infatti arrivati segnali positivi e gli agenti dell'attaccante, fresco di svincolo dai qatarioti dell'Al-Duhail, sono in attesa di un ok definitivo da parte del club rossonero. Nel momento in cui arriverà, si lavorerà al contratto per un'intesa che sembra facilmente e velocemente raggiungibile. L'entourage di Mandzukic ha già dato da qualche giorno l'ok di massima del suo assistito per un trasferimento. Il croato è al primo posto nella lista del Milan per il ruolo di vice-Ibra. La società rossonera potrebbe offrirgli un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo legata ad alcune condizioni, come le presenze e in particolare la qualificazione alla prossima Champions League. L'ex Juve, che si sente in condizioni fisiche ottimali, osserva lo sviluppo della trattativa da Zagabria e attende l'ok per raggiungere Milano a bordo di un volo privato.