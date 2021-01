Il Real Madrid ha raggiunto un accordo per l'arrivo a parametro zero di David Alaba al termine della stagione. La notizia è riportata da Marca, che spiega come gli spagnoli siano riusciti a battere la concorrenza di diversi top club europei come Manchester City, Chelsea, Liverpool e Juventus. Il quotidiano, in tal senso, parla di "potere seduttivo" ma un peso rilevante ce l'ha senz'altro l'accordo per l'ingaggio del difensore, da 12 milioni di euro netti per quattro anni (80 milioni lordi complessivi). Una cifra molto importante, per l'austriaco, che aveva deciso a novembre di non rinnovare il proprio contratto col Bayern Monaco, in scadenza al termine della stagione. Il Real aveva un'offerta già pronta per il giocatore già all'apertura del mercato e in meno di tre settimane ha trovato un accordo con il padre e con l'agente del giocatore, Pini Zahavi.