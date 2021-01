Juve, occhi su Cacace del Sint-Truiden

I bianconeri hanno presentato un'offerta per il terzino sinistro classe 2000, destinato all'Under 23: per farlo partire, però, il club belga chiede 5-6 milioni di euro. Il Lipsia prova a soffiare Dragusin a zero, ma i bianconeri lavorano al rinnovo. Nuovo tentativo della Roma per Reynolds

Lo sguardo sempre vigilia sui giovani talenti in giro per il mondo, la Juventus continua a lavorare per il presente ma anche per il futuro. L’ultimo profilo finito nel mirino delle società bianconera è Liberato Cacace, italo-neozelandese classe 2000, terzino sinistro di proprietà del Sint-Truiden, club con cui fino a questo momento della stagione ha disputato 16 partite (arricchite da due assist vincenti per i compagni). La Juve, che vorrebbe acquistare il calciatore per farlo giocare inizialmente con l’Under 23, ha presentato una prima offerta al club belga, che però per far partire il ragazzo chiede 5-6 milioni di euro. Juventus che potrebbe anche decidere di fare un’operazione in sinergia con un altro club italiano.