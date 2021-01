Parma, visite mediche per Conti: "Sono già pronto"

Il terzino destro arriva in Emilia dal Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto (fissato a sette milioni) in caso di salvezza dei gialloblù. "Sono già pronto, forza Parma" il suo messaggio all'arrivo. Ritrova D'Aversa dopo l'esperienza di Lanciano: "Ho parlato con il mister, spero di dare il mio contributo"

Andrea Conti è arrivato a Parma , pronto a iniziare la sua avventura con gli emiliani. Il terzino destro proveniente al Milan ha raggiunto l'Emilia nella tarda mattinata di mercoledì, poco dopo le 12, per sostenere le visite mediche e firmare successivamente il contratto con la sua nuova squadra per poi mettersi a disposizione di mister Roberto D'Aversa . Conti si trasferirà al Parma in prestito con obbligo di riscatto – fissato a 7 milioni – in caso di salvezza dei gialloblù, oggi penultimi in Serie A con 13 punti alla pari con il Torino, a + 1 sul Crotone ultimo e a un punto dal Cagliari diciassettesimo.

Sicurezza Conti: "Sono già pronto, contento di ritrovare il mister"

Il difensore nato il 2 marzo 1994 si è presentato sorridente e carico per la sua nuova esperienza. "Sono già pronto, forza Parma!" il suo primo saluto ai giornalisti e ai fotografi presenti. A Parma ritroverà D'Aversa dopo l'esperienza alla Virtus Lanciano nella stagione 2014/15. "Sono molto contento - assicura Conti - ho parlato con il mister, già lo conoscevo. Darò sicuramente il massimo e spero di riuscire a dare il mio contributo". Per Conti, che in tre anni e mezzo al Milan ha messo insieme in totale 51 presenze (5 in questa stagione tra Serie A ed Europa League) in una fase di carriera complicata prima dalla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro poi da una lesione allo stesso ginocchio. Ora Parma è la sua nuova destinazione, con l'obiettivo di rilanciarsi.