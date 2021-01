Il Milan ha chiuso un'altra operazione: in difesa arriva Tomori, centrale classe 1997 del Chelsea. Operazione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro. I rossoneri accelerano per averlo a disposizione già contro l'Atalanta

Dopo aver rinforzato il centrocampo con Meité e l'attacco con Mario Mandukic, al Milan non resta che prendere il difensore che serve a Stefano Pioli per completare la rosa. E i rossoneri hanno chiuso per Fikayo Tomori. Il centrale classe 1997 arriverà dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 30 milioni di euro. Un'operazione importante per il Milan, che ha puntato sul difensore inglese dopo l'infortunio di Simakan. La trattativa è stata già chiusa, i rossoneri stanno provando ad accelerare i tempi per le visite mediche e per la firma, in modo da ufficializzare al più presto il suo arrivo.