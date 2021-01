Il Wolverhampton sta trattando l'arrivo di Willian José dalla Real Sociedad e l'attaccante classe 1998, rientrato dal prestito alla Fiorentina, può tornare in Italia: è un'idea per l'attacco del Parma. Emiliani al lavoro anche su altri nomi: Zagaritis è in città, per la difesa si lavora ancora a Todibo. Si resta in attesa per Vazquez dal Siviglia

Il Parma è tra i club di Serie A più attivi in questa sessione invernale di calciomercato: definito l'arrivo di Andrea Conti dal Milan, con il difensore arrivato mercoledì in città per le visite mediche e accordo tra i club in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni (contratto di quattro anni e mezzo), per gli emiliani è tornata di moda un'idea per l'attacco. Porta a Patrick Cutrone, attaccante rientrato al Wolverhampton dal prestito alla Fiorentina (34 presenze e 5 reti da gennaio 2020 a gennaio 2021) due settimane fa. Cutrone, classe 1998, era tornato in Premier per sostituire Raul Jimenez, operato per la frattura al cranio riportata nella gara con l'Arsenal del 29 novembre. Se i Wolves dovessero decidere di prendere un altro attaccante come Willian José della Real Sociedad, cercato dal club inglese, Cutrone potrebbe tornare in Italia e il Parma, che cerca un rinforzo in attacco, sarebbe pronto a cogliere l'opportunità.