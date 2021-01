L'attaccante polacco diretto in Francia con un volo privato da Capodichino: nel programma di giornata visite mediche e firma sul contratto con il suo nuovo club. Al Napoli 12 milioni divisi tra gli 8 per la parte fissa e i 4 legati ai bonus che il centravanti raggiungerà con l'OM

Arriva alla conclusione la trattativa per portare Arkadiusz Milik dal Napoli all’ Olympique Marsiglia . L'attaccante polacco raggiungerà nella mattinata di giovedì Marsiglia con un volo privato da Capodichino per svolgere le visite mediche e legarsi al suo nuovo club . L'intesa con il Napoli è stata definita sulla base del prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di 12 milioni di euro. Di questi, 8 milioni rappresentano la parte fissa e 4 quella legata ai bonus , con il Napoli che avrà anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita di Milik. Una soluzione che accontenta sia il Napoli, che rischiava di perdere l'attaccante a parametro zero a fine stagione, che il giocatore, mai impiegato da Gattuso in stagione.

Gli ultimi passi prima dell'addio al Napoli

L'esperienza di Milik con la maglia del Napoli si interrompe quindi dopo quattro anni e mezzo, con 122 partite in tutte le competizioni e 48 reti. Ad agevolare la partenza dell'attaccante polacco classe 1994 verso l’Olympique Marsiglia sono stati anche i segnali distensivi arrivati nelle scorse ore dalla dirigenza azzurra: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha infatti rinunciato alle richieste che si aspettava dal giocatore, legate sia alla sponsorizzazione del ristorante in Polonia che alle multe dell’ammutinamento del 5 novembre 2019, quando tutti i giocatori decisero di non salire sul pullman che avrebbe dovuto riportarli a Castel Volturno dopo il pareggio casalingo in Champions League contro il Salisiburgo. Ora per Milik è tempo di iniziare un nuovo capitolo di carriera in Francia.