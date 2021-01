Operazione vicina alla chiusura per il passaggio del Papu nella Liga: all'Atalanta andrebbe una cifra tra i 5 e i 6 milioni, a cui sommare bonus per 1-2 milioni. Il club preferisce cedere l'argentino all'estero e Gomez avrebbe la possibilità di continuare a giocare in Champions League

Il Papu Gomez è pronto a lasciare la Serie A. Dopo le riflessioni delle scorse ore il Siviglia si è convinto a tentare l’affondo per l’argentino classe 1987 dell'Atalanta. Ci sono stati dei contatti e il ds spagnolo Monchi prepara il colpo potrebbe chiudere già a breve, offendo una cifra tra i 5 e i 6 milioni più bonus all'Atalanta. Resta da trovare un'intesa sui bonus, che saranno compresi tra uno e due milioni, ma la trattativa è molto avviata. L'Atalanta è d'accordo con la cessione, avendo posto un veto sulla partenza del calciatore verso un club diretto concorrente in classifica in Serie A, mentre Gomez - a Bergamo dal 2014, con 252 presenze e 59 reti in nerazzurro - avrà la possibilità di continuare a giocare in Champions League. L'operazione potrebbe essere chiusa in poco tempo, forse già nella giornata di sabato.