L'attaccante pronto al ritorno in giallorosso dopo la risoluzione con lo Shanghai Shenhua. Si attende la negatività del tampone per il Covid-19 per il via libera alle visite mediche e alla firma sul contratto. Per El Shaarawy accordo fino a giugno 2023 (con opzione per un altro anno), ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro netti a salire

Le visite mediche di Stephan El Shaarawy con la Roma, previste nella mattinata di sabato, slittano. L'attaccante, infatti, è risultato debolmente positivo all'ultimo tampone a cui è stato sottoposto. El Shaarawy è rientrato in Italia da Dubai, dove aveva fatto dei controlli per il Covid che avevano dato esito negativo, così come i primi effettuati una volta arrivato a Roma. Nella giornata di venerdì 22 gennaio, quindi, il giocatore ha iniziato la prima parte delle visite mediche risultando, in questo caso, debolmente positivo. Per questo motivo El Shaarawy è stato immediatamente posto in isolamento ed effettuerà un nuovo tampone lunedì. Quando tornerà negativo, l'attaccante completerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 2 anni e mezzo.