18 mesi fa raggiungeva l'Italia dalla Costa d'Avorio a bordo di un barcone, oggi diventa un nuovo calciatore della Lazio. Lo ha scelto il responsabile del settore giovanile Bianchessi: "Fino a qualche mese fa non aveva mai toccato un pallone, abbiamo scoperto un grandissimo talento"

Una storia da raccontare, quella di Larson Coulibaly , ultimo acquisto della Lazio e che nei prossimi giorni si unirà alla rosa dell'Under 18 allenata da Tommaso Rocchi. Un ragazzo, classe 2003, che soltanto 18 mesi fa raggiungeva l'Italia a bordo di un barcone e che oggi si ritrova ad essere acquistato da uno dei più importanti club italiani... senza aver mai giocato a calcio nella sua vita. Proprio così, perchè Mauro Bianchessi , responsabile del settore giovanile biancoceleste, ha visionato il giovane proveniente dalla Costa d'Avorio su segnalazione di un amico che di lavoro non fa l'osservatore, ma l' assistente sociale . Il colpo di fulmine, sportivamente parlando, è stato immediato.

"Non ha mai giocato a calcio, ma ha grandissimo talento"

leggi anche

Inzaghi: "Luiz Felipe e Luis Alberto ko pesanti"

"Fino a qualche mese fa non aveva mai toccato un pallone - racconta Bianchessi - ma abbiamo scoperto un grandissimo talento. Ha sofferto molto dove viveva, è arrivato a Roma da solo ed ha una grande forza. L’ho conosciuto per caso. Un mio caro amico che fa l’assistente sociale mi ha detto di fargli un regalo personale e di andare a vedere questo ragazzo. Ne arrivano tante di segnalazioni, ma stavolta mi sono fidato. È stata una gioia, una sorpresa. Ha del talento, dei valori, deve imparare bene la lingua e inserirsi, ma l’abbiamo tesserato dopo tanta fatica. Il 28 dicembre è divenuto con passaporto sportivo italiano un giocatore della Lazio. Quando inizieremo a giocare o il 7 o nelle prossime settimane i campionati Under 18 nazionale si aggregherà alla squadra di Tommaso Rocchi".