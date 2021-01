Un punto a Benevento nella serata dell'esordio in panchina di Davide Nicola, due obiettivi da inseguire sul mercato. Torino al lavoro per rinforzare la rosa verso il girone di ritorno del campionato di Serie A. Il club granata insegue per l'attacco un profilo già noto al suo allenatore, quell' Antonio Sanabria che Nicola ha già avuto in squadra nella scorsa stagione al Genoa (6 reti): per l'attaccante paraguaiano classe 1996 il Betis Siviglia , club proprietario del cartellino, chiede 7 milioni . L'offerta del Torino è invece vicina ai 5 milioni . Nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti tra le parti per ridurre le distanze. Dopo il 2-2 di Benevento, firmato dalla doppietta di Simone Zaza, l'allenatore del Torino ha preferito rinviare ogni discorso sul mercato: "Ho bisogno di valutare il gruppo, da sabato lo faremo con la società - le sue parole a Sky Sport - occorre lavorare, tutti dobbiamo essere utili alla causa".

Gedson Fernandes, si va avanti

Non c'è solo l'attacco nei piani di mercato del Torino. Il club granata è al lavoro per rinnovare un centrocampo che ha perso in questa sessione di trattative Meité, passato al Milan. Un profilo individuato e ritenuto utile è quello di Gedson Fernandes, giovane portoghese classe 1999 che il Benfica ha ceduto quest'anno in prestito al Tottenham, dove in questa stagione non è però mai sceso in campo. Del futuro del centrocampista ha parlato José Mourinho, allenatore degli Spurs: "Il giocatore non è nostro, parliamo con il Benfica e se capiremo che merita più spazio sapremo di non avere il diritto di trattenerlo. Non posso confermare e c'è qualche altro club coinvolto perché non lo so". La trattativa per portare Gedson Fernandes al Torino entrerà nel vivo all'inizio della prossima settimana.