Rossoblù al lavoro per rinforzare la propria rosa con uomini d'esperienza per affrontare la lotta salvezza: contatti in corso per riportare in Serie A l'ex esterno di Udinese, Juventus e Inter, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni da svincolato

14 punti nelle prime 19 partite e un girone d'andata concluso in piena zona retrocessione costringono il Cagliari a correre ai ripari in vista della seconda parte del campionato. Se da una parte il presidente Giulini ha rinnovato la fiducia all'allenatore Di Francesco anche dopo la sconfitta contro il Genoa, dall'altra il numero uno rossoblù non ha negato che la squadra potrebbe essere rinforzata in questo mercato di gennaio con alcuni elementi d'esperienza: in quest'ottica sono stati avviati i contatti con Kwadwo Asamoah, calciatore attualmente svincolato, ma protagonista nelle ultime 8 stagioni di Serie A con le maglie di Juventus e Inter. L'esterno ghanese ha risolto il proprio contratto con il club nerazzurro nello scorso mese di ottobre e ora potrebbe rientrare nel campionato italiano: le parti sono al lavoro per concludere la trattativa nei prossimi giorni.