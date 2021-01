I gialloblù continuano a lavorare per rinforzare il reparto arretrato: il nome nuovo è quello di Dragovic, centrale austriaco in scadenza a giugno con il Bayer Leverkusen. Restano le piste 'italiane': Musacchio, Fazio e De Maio

Situazione di classifica sempre più difficile per il Parma , penultimo a quota 13 punti dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria. Le speranze di salvezza del club gialloblù passano principalmente dal mercato, dove la priorità è l'acquisto di un difensore. Il nome nuovo è quello di Aleksandar Dragovic , centrale austriaco classe 1991 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il giocatore è in scadenza a giugno e già in passato è stato accostato ad alcuni club italiani. La società tedesca potrebbe liberarlo a fronte di un minimo indennizzo e il Parma sta ragionando sulla possibilità di affondare il colpo o meno per regalare a D'Aversa un nuovo difensore d'esperienza.

Le alternative in Italia

Dragovic è il nome nuovo, ma il Parma ragiona anche sugli altri difensori sul mercato di Serie A. In primis Mateo Musacchio, centrale che ha giocato appena 33 minuti in questo campionato (nell'ultima partita contro l'Atalanta) ed è quindi in uscita dal Milan. Un nome d'esperienza, così come Federico Fazio della Roma: altro argentino, mai utilizzato da Fonseca in Serie A nel corso di questa stagione. L'ultima alternativa è rappresentata da Sebastien De Maio, centrale attualmente all'Udinese.